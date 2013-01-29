На Хмельницкой АЭС проверяют состояние безопасности станции

На Хмельницкой АЭС 29 января начала работу комиссия по проведению комплексной проверки состояния безопасности атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, в период с 29 января по 8 февраля будет осуществлена комплексная проверка основных цехов и подразделений Хмельницкой АЭС.

«По результатам проверки будут составлены акты относительно состояния безопасности и охраны труда на ХАЭС, разработаны корректирующие мероприятия», - сказано в сообщении.

В состав комиссии вошли представители департамента ведомственного надзора, инспекторы отдела охраны труда и пожарной безопасности дирекции по надзору за безопасностью НАЭК «Энергоатом», а также специалисты Запорожской, Ривненской и Южно-Украинской АЭС.

Справка УНИАН. 6 сентября 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) — расположена в городе Нетешин Хмельницкой области, около речки Горынь. Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Хмельницкая АЭС является обособленным подразделением НАЭК «Энергоатом».

В данный момент на станции находится в эксплуатации 2 энергоблока общей мощностью 2 ГВт.

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