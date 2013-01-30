Цена нефти продолжила рост, несмотря на статданные из США

На мировых торгах в среду, 30 января, цены на нефть продолжили рост, несмотря на статданны из США.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,1 доллара, или на 0,09%, - до 114,46 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI выросла на 0,04 доллара, или на 0,04%, - до 97,61 доллара за баррель, передает Bloomberg.

В ночь на среду Американский институт нефти сообщил, что за неделю, завершившуюся 25 января, запасы "черного золота" на оптовых складах страны неожиданно выросли на 4,3 миллиона баррелей, аналитики прогнозировали рост почти вдвое меньший.

В среду вечером свою оценку запасов представит Минэнерго США.

Одним из факторов, поддерживающих рост цен на сырье, является политическая напряженность в Египте, который контролирует Суэцкий канал - один из ключевых в мире морских путей для транспортировки нефти.

Как сообщал УНИАН, массовые беспорядки в Египте начались 25 января, в день второй годовщины революции. В ходе столкновений манифестантов с полицией ранены были сотни человек, за три дня беспорядков погибли по меньшей мере 50 человек.

27 января Президент страны Мохаммед Мурси объявил 30-дневное чрезвычайное положение в городах Порт-Саид, Суэц и Исмаилия, но беспорядки продолжаются.