Чего не хватает Украине для победы над Газпромом...

Тема «Нафтогаз» vs «Газпром» продолжает оставаться на пике внимания. Эксперты и аналитики не устают комментировать произошедшее, а также прогнозировать, чем завершится наметившийся конфликт. Между тем, официальные представители как Украины, так и России не традиционно спокойно поясняют инцидент. Видимо, под шум разговоров, которые как нельзя отвлекают внимание, если не сказать точнее запутывают в очевидном, верхам легче решать глобальные проблемы «сотрудничества» двух стран. Сейчас в ходу вопросы – откуда взялась цифра газового долга Киева перед Москвой, и что может помочь Украине одержать победу в газовом бою, если таковой состоится?..

Подготовка к чему-то глобальному

Итак, начнем с начала. Не добившись в течение двух лет снижения цены на российский газ, власть Украины в 2012 году пошла на «ультимативный диалог» - впервые в истории резко сократила его закупки и протестировала поставки топлива из Европы, а также приступила к реализации, пусть и долгоиграющих, но вполне диверсифицирующих поставки топлива проектов. Демаршем «Газпрома» стал предъявленный Украине счет на 7 млрд долларов за недобор газа. На «ошеломляющую» новость не последовали традиционно громкие официальные заявления сторон, появились лишь высказывания «источников». Только спустя неделю министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что наша страна с юридической точки зрения выполнила все обязательства перед российским газовым монополистом. При этом он отметил, что выставленный счет не связан с фактом подписания «сланцевого» договора с Shell, на что намекали не двузначно СМИ. По словам министра, на данный момент «поставки газа в Украину идут согласно контракту», а вопрос выставленного «Газпромом» счета прорабатывается с юристами и в скором времени министерство представит свою позицию на этот счет.

Согласно официальным данным, Украина в 2012 году закупила 33 млрд куб. м российского газа, из которых почти 25 млрд. кубов приходится на «Нафтогаз», остальные 8 млрд приобрела Ostchem Holding Дмитрия Фирташа. По контракту от 19 января 2009 года, «Нафтогаз» должен был закупить 52 млрд куб. м газа. Минимальные обязательства (take-or-pay) составляют 41,6 млрд куб. м. При этом Украина может снизить закупку на 20%, предварительно подав в письменном виде заявку в «Газпром» и документально оформив его согласие. С первой частью условия НАК справилась, остальное осталось не выполненным.

«Претензии «Газпрома» не имеют оснований, так как минимальный годовой объем был выбран. Претензия «Газпрома» продиктована исключительно логикой Кремля, а не логикой корпоративного бизнеса», - подчеркивает директор энергетических программ центра "Номос" Михаил Гончар, добавив, что «искать проблему в объемах газа не стоит. Это лишь повод для войны. Это наталкивает на мысль о некой подготовки к чему-то глобальному».

Не по Сеньке шапка

Эксперты международного рейтингового агентства Standard&Poor`s считают, что «Газпром» имеет право выставить претензию Украине за недобор газа, но всего на 1,2 млрд долл., а никак не на 7 млрд.

«Учитывая невыбранный объем газа в размере 2,8 млрд куб. м и уровень цен на газ (424 долл/тыс. куб. м), мы полагали, что к концу 2012 года размер требований «Газпрома» к «Нафтогазу» может достичь 1,2 млрд долл.», - отмечается в аналитическом отчете агентства.

Но эксперты S&P оценивали объемы поставки газа «Газпрома» в Украину в 2012 году на уровне 30 млрд куб. м. На самом же деле Украина закупила 33 млрд, что «Газпром» и подтвердил.

«Если даже не учитывать Фирташа (закупки Ostchem Holding – ред.), то счет должен быть представлен на сумму около 3,5 млрд долл. Счет на 7 млрд долларов явно противоречит сложившейся ситуации, - отмечает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, уточнив, что Украина в данной ситуации может использовать решение Венского арбитража, в котором сказано: принцип «бери или плати» должен распространяться на весь объем газа, который закупает страна у «Газпрома».

Суда не избежать?

Россия вряд ли снимет миллиардные претензии к Украине самостоятельно. То есть, судебного разбирательства не избежать? Как отмечают эксперты, «Газпром» дает повод, чтобы исполнились давние угрозы премьер-министра Николая Азарова – будет подан иск в Стокгольмский арбитраж.

Какие шансы победить российского монополиста? Эксперты уверяют, что огромные. Во-первых, Украина может доказать, что Россия, сократив почти на 20% транзит голубого топлива, тоже нарушила газовый контракт от 2009 года.

«В контракте не прописан принцип «транзитируй или плати». Тем не менее, цифра обязательная для «Газпрома» там стоит - 110 млрд. куб. м. И то, что принцип «транзитируй или плати» не зафиксирован в контракте, - это еще не факт, что Стокгольмский арбитраж не будет брать данную цифру во внимание», - уверен Гончар.

Во-вторых, «Нафтогаз» реформирован, согласно требованиям Европейской энергетической хартии (Кабинет министров прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа).

НАК может оспорить положение «бери или плати» на том основании, что украинское законодательство изменилось со времени подписания соглашения с «Газпромом», а «Нафтогаз» утратил свой статус монопольного импортера газа в Украину», - считает старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

Газ из Европы – помощь в противостоянии

В течение двух последних лет Украина всячески избегала открытого противостояния с «Газпромом». Переговоры по снижению цены велись исключительно на языке просьб. Но в 2012 году власти решились на «легкий шантаж» - впервые в истории голубое топливо пришло из Европы.

Еще весной прошлого года был заключен контракт с немецкой RWE, а с 1 ноября непосредственно начались поставки по реверсной схеме через Польшу. В рамках первого пробного контракта Украина импортировала всего 56 млн куб. м газа.

Глава Минэнергоугля Ставицкий сообщил, что на сегодня Украина прорабатывает два дополнительных пути поставок газа из Европы. И это не удивительно, ведь на 2013 год нами заявлено довести объем диверсифицированного топлива из Европы до 5 млрд куб. м, что будет невыполнимо при наличии только реверсной поставки через Польшу.

Как отмечает Гончар, «Нафтогазу» следовало бы сделать заявление, потому что это - первый прецедент получения газа от европейского поставщика. Но, по словам эксперта, этого не последовало, так как у «Нафтогаза» нет определенности в переговорах с российской стороной, в данной ситуации пытаются лишний раз не дразнить «Газпром» (а как видно из нынешней ситуации, российского газового монополиста не так уж и сложно раздраконить).

К перечисленному выше списку преимуществ Украины при отстаивании своих «газовых» прав не хватает одной важной детали - наличия сильной политической воли у главы государства. «Ключевые игроки нового правительства, которые только усаживаются в кресла, еще не уверенно себя чувствуют без директив сверху, а директива сверху, в условиях авторитарного государства, может исходить только от одного лица, а это лицо пока не знает, что надо делать», - подытожил Гончар.

Артем Белоусов (УНИАН)