Лавринович надеется, что Украина и РФ смогут избежать судебного спора

Министр юстиции Украины Александр Лавринович надеется, что Украина и Россия смогут избежать судебного спора в связи с предъявлением «Газпромом» счета «Нафтогазу Украины» на 7 млрд долларов за недобор российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявил в среду на пресс-конференции.

«Конкретные претензии выплывают из текста газового соглашения, но есть и другие позиции, которые могут быть использованы, чтобы оппонировать нам на те обращения, которые сегодня делаются Украине. Это неоднозначный вопрос и он требует юридического спора. Я думаю, что «Нафтогаз» и «Газпром» найдут возможность, чтобы избежать такого спора», - сказал А.Лавринович.

Как сообщал УНИАН, в среду, 30 января, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина, с юридической точки зрения, выполнила все обязательства перед российским газовым монополистом «Газпромом».

«Украина, с юридической точки зрения, выполнила все обязательства. Счет выставлен за тот объем газа, который Украина не закупала», - сказал министр. При этом он добавил, что выставленный счет не связан с фактом подписания договора с компанией Shell в Давосе. По словам Э.Ставицкого, счет был выставлен до поездки украинской делегации на Всемирный экономический форум в Давос.

Вместе с тем, на данный момент, отметил министр, никаких проблем с поставками газа в Украину нет. «Поставки газа идут согласно контракту», - сказал Э.Ставицкий.

Он также сообщил, что сейчас вопрос выставленного «Газпромом» счета прорабатывается с юристами и в скором времени министерство представит свою позицию на этот счет.

Напомним, что 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

Эксперты считают, что претензии российского газового монополиста «Газпрома», требующего от компании «Нафтогаз Украины» 7 млрд долларов за недобор в 2012 году минимального годового объема газа, заставят Украину впервые в современной истории прибегнуть к защите своих интересов в Стокгольмском арбитражном суде.

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