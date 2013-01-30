Украина планирует в этом году стать лидером по добыче газа на Черном море

Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Государство Украина в 2013 году будет добывать больше всех в целом углеводородов на Черном море. Я имею в виду все страны этого бассейна», - сказал министр.

Также он напомнил, что Украина в ближайшее время рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

Крупный украинский добытчик газа - «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2%, или 118 млн куб. м, больше чем в 2011 году.