Инвестиции в строительство «Южного потока» в Венгрии составят 600 млн евро – Кремль

Москва. Инвестиции в проект строительства газопровода «Южный поток», который «Газпром» реализует в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа в обход территории Украины, на территории Венгрии составят 600 млн евро.

Об этом говорится в материалах Кремля к завтрашней встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москве, которыми располагает УНИАН.

«Успешно реализуются значимые инвестиционные проекты в энергетике. В числе приоритетных – сооружение газопровода «Южный поток», часть маршрута которого пройдет по территории Венгрии. Капиталовложения в венгерскую экономику превысят 600 млн евро», - говорится в сообщении.

Кроме этого отмечается, что ОАО «Лукойл» является крупнейшим поставщиком нефти в Венгрию (контракт действует до 2015 г.). В собственности российской компании – 77 автозаправочных станций, в модернизацию которых вложено более 150 млн долл. Венгерская нефтегазовая компания «МОЛ» в рамках СП "ЗМБ" совместно с «Русснефтью» разрабатывает Западно-Малобалыкское месторождение (Ханты-Мансийский автономный округ) с объёмом добычи 2,7 млн тонн нефти в год.

Также, дочернее предприятие «Росатома» ОАО «ТВЭЛ» реализует программу продления срока эксплуатации и повышения мощности (суммарно – с 1760 до 2000 МВт) четырех энергоблоков венгерской АЭС «Пакш», построенной более 30 лет назад при участии советских специалистов. На станции производится почти половина потребляемой в Венгрии электроэнергии. «Росатом» проявляет интерес к участию в предстоящем тендере по сооружению новых блоков АЭС «Пакш».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.