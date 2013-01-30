«Черноморнефтегаз» получил от «Нафтогаза» очередной кредитный транш на 90 млн грн

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) получило очередной кредитный транш в размере 90 млн грн от материнской компании «Нафтогаз Украины».

Об этом говорится в сообщении «Черноморнефтегаза» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Дата зачисления денег на счет – 28 января 2012 года.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» 28 декабря 2012 года получил от «Нафтогаза» очередной кредитный транш в размере 247 млн грн, 24 декабря — 10 млн грн, и 21 декабря – 80 млн грн, а 18 декабря - 320 млн грн.

Госкомпания «Черноморнефтегаз» заключила договор с НАК «Нафтогаз Украины» об открытии кредитной линии на сумму 2 млрд 395,75 тыс. грн 18 апреля 2012 г., а 19 апреля получила первый транш в рамках кредитной линии – 100 млн грн.

Кредит предоставляется на беспроцентной основе с целью финансирования мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведения буровых работ, обустройства действующих месторождений, мероприятий по техническому развитию, ремонту и модернизации производственных объектов, а также для погашения кредиторской задолженности.

Ранее, в июне 2011 г., «Нафтогаз» и «Черноморнефтегаз» уже подписывали договор о предоставлении кредита на 1,278 млрд грн.

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».