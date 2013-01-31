ЕС выделит 12 млн евро на создание в Беларуси «зеленой» экономики

В ближайшее время между белорусским правительством и Евросоюзом будет подписано соглашение о финансировании проекта международной технической помощи «Зеленая» экономика в Беларуси» в размере 12 млн евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Виталий Кулик.

Он отметил, что подготовка к подписанию этого соглашения велась в 2012 году.

«Всего в 2013 году в Беларуси будет реализовываться пять проектов международной технической помощи в области охраны окружающей среды на общую сумму 18,4 млн долл.», - подчеркнул В. Кулик.

По его словам, в 2012 году реализовывалось 13 проектов международной технической помощи с общим объемом финансирования свыше 18 млн долл.

«В числе направлений сотрудничества в рамках представления международной технической помощи - гармонизация национального законодательства с европейским, сохранение биоразнообразия, решение проблем с твердыми коммунальными отходами и стойкими органическими загрязнителями, управление водными ресурсами, реализация комплексных конвенций», - сказал В. Кулик.

Он отметил, что учитывая повышенное внимание международного сообщества к проблеме загрязнения окружающей среды, Беларуси необходимо значительно активизировать сотрудничество с международными организациями.

Справка УНИАН. В 2012 году, в рамках реализации проекта ЕС/ПРООН с финансированием свыше 5 млн евро «Содействие развитию всеобъемлющей структуры международного сотрудничества в области охраны окружающей среды в Беларуси» были разработаны стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами, приобретено технологическое оборудование для улучшения системы управления ими для Мостов (Гродненская область) и Кобрина (Брестская область).

В рамках проекта «Управление отходами - Европейский инструмент соседства и партнерства (Восточный регион)» разработана стратегия обращения с твердыми коммунальными отходами для Пуховичского района (Минская область).

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