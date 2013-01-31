Страны ЗСТ СНГ начали переговоры о транзите трубопроводным транспортом

Страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве Украины.

Первое заседание рабочей группы по обсуждению этого вопроса, сообщил источник, состоялось в конце ноября 2012 года. Следующее назначено на февраль.

В работе по подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, отметил собеседник агентства, принимают участие все страны - члены ЗСТ СНГ.

Как сообщал УНИАН, согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы Договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления Договора в силу.

Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.