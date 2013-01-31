«Нафтогаз» отправил «Газпрому» ответ на претензию в 7 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отправила российскому газовому монополисту «Газпром» ответ на предъявленный счет в размере 7 млрд долл., сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«30 января 2013 года компания «Нафтогаз Украины» направила ответ ОАО «Газпром». Все вопросы, связанные с выполнением контракта, будут решаться в соответствии с его условиями», - сказано в сообщении.

В то же время, в сообщении пресс-службы НАКа не конкретизировано - в чем, собственно, заключается суть ответа.

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

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