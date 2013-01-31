«Уголь Украины» привлечет у «Сбербанка России» кредит на 5,405 млн долл

Оператор оптового рынка угольной продукции государственное предприятие «Уголь Украины» привлечет у «Дочернего банка Сбербанка России» кредит в размере 5,405 млн долл.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих открытых торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, средства привлекаются сроком на один год.

Акцепт предложений состоялся 29 января 2013 года, конечный срок заключения договора — 28 февраля 2013 года

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает правительству ликвидировать государственное предприятие «Уголь Украины» до конца 2016 года.

Согласно проекту, с августа текущего года Минэнергоугля обязано было разработать механизм выполнения участниками оптового рынка угольной продукции финансовых обязательств перед «Углем Украины», а начиная с четвертого квартала этого года по аналогичный период 2014 года данные обязательства должны быть выполнены.

Оптимизацию структуры «Угля Украины» в министерстве наметили на январь 2015 года, упорядочивание имущественных и финансовых вопросов предприятия – на апрель этого же года.

При этом приказ о ликвидации «Угля Украины» Минэнергоугля предлагает издать в мае 2015 года, а завершить процесс ликвидации – до конца 2016 года.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

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