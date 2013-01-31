«Центрэнерго» привлек у «Ощадбанка» 414 млн грн кредитных средств

Энергетическая компания «Центрэнерго» привлекла у государственного «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 414 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания привлекла две кредитные линии с лимитами 364 млн грн и 50 млн грн сроком на один год.

Дата подписания договора — 25 января 2013 год.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года компания «Центрэнерго» взяла кредит у «Ощадбанка» на сумму 489 млн грн для реконструкции энергоблока №2 Трипольской ТЭС.

Государственная энергокомпания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».

«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.