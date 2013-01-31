Первый энергоблок Хмельницкой АЭС подключен к сети после ремонта

Первый энергоблок Хмельницкой атомной электростанции подключен к энергосети после завершения капитального ремонта, сообщили УНИАН в пресс-службе НАЭК «Энергоатом»

Согласно сообщению, энергоблок был подключен к сети 31 января в 10 часов 55 минут.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Как ранее сообщал УНИАН, 16 ноября 2012 года энергоблок № 1 Хмельницкой АЭС был отключен от энергосети для проведения капитального планового ремонта.

Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключенные в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.