Кожара: Украина не будет оплачивать счет «Газпрома», а тарифы на ЖКУ кое-кому поднимут

Украина не будет оплачивать счет в 7 млрд долларов, который "Газпром" предъявил НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщает The Wall Street Journal, об этом заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, который 30-31 января находится с визитом в Брюсселе. (Перевод статьи приводит сайт «Инопресса»).

По информации издания, Л.Кожара заявил, что Украина не будет оплачивать счет в 7 млрд долларов, который "Газпром" предъявил государственной энергетической компании страны. "Он предупредил Россию, что, если она сохранит цены на газ для Украины на прежнем уровне, то может в результате потерять свой главный экспортный рынок", - отмечает издание.

"Двухдневный визит Кожары в Брюссель начался на следующий день после прибытия на Украину делегации МВФ для подготовки переговоров по займу", - сообщают авторы статьи.

"Украина тратит миллиарды долларов каждый год, перепродавая российский газ потребителям по заниженным ценам. По утверждениям МВФ, сокращение этих субсидий ослабит давление на бюджет и будет способствовать более рациональному использованию энергии", - пишет издание.

Авторы публикации приводят мнение аналитиков, которые считают, что предъявленный "Газпромом" счет можно рассматривать как попытку Кремля усилить давление на Украину, которая многие месяцы добивалась от него снижения цены на газ. Россия в обмен на это требовала установления более тесных экономических и политических связей.

"Газпром" выставил счет через несколько дней после того, как Украина подписала соглашение с Shell на 10 млрд долларов для разработки месторождений сланцевого газа в стране, что стало новым шагом правительства к диверсификации поставок энергоресурсов и уходу от российской зависимости, напоминает издание.

"Тем не менее, Л.Кожара настаивал на том, что связи Украины с Россией останутся "сильными". По его словам, правительство надеется уладить с Москвой вопрос с поставками газа за закрытыми дверями", - пишут авторы статьи.

Также, пишет издание, "правительство Украины готово поднять тарифы на газ для некоторых потребителей, заявил министр иностранных дел страны, дав понять, что одно из главных препятствий на пути заключения сделки с МВФ по новому займу может быть устранено".

Как сообщал УНИАН, 26 января НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 миллиардов долларов за газ, который Украина не закупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому применимо условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, закупил в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

Сегодня, 31 января, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» сообщила, что отправила российскому газовому монополисту «Газпром» ответ на предъявленный счет в размере 7 млрд долл.

«30 января 2013 года компания «Нафтогаз Украины» направила ответ ОАО «Газпром». Все вопросы, связанные с выполнением контракта, будут решаться в соответствии с его условиями», - сказано в сообщении.