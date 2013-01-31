Франция с 1 июля отключит подсветку в городах в ночное время ради экономии электроэнергии

Власти Франции приняли решение ради экономии электроэнергии и сокращения светового загрязнения с 1 июля отключить ночную подсветку магазинов и офисных зданий, сообщают европейские медиа со ссылкой на решение национального правительства.

Со второго полугодия 2013 года владельцы всех нежилых зданий должны будут выключать освещение через час после того, как помещение покинет последний сотрудник. Вся внешняя подсветка, а также витрины должны быть выключены к часу ночи по местному времени.

При этом для основных достопримечательностей страны, включая, Эйфелеву башню, сделано исключение, сообщает газета International Herald Tribune.

Местным властям также разрешено осуществлять освещение рождественских и других праздников.

По словам министра охраны окружающей среды Дельфина Бато, слова которого цитирует Reuters, новые правила сделает Францию первой в Европе страной, работающей над предотвращением светового загрязнения, которое разрушает экосистемы и ведет к нарушению сна у людей.

Министерство считает, что новый закон спасет около 2 тераватт/часов электроэнергии в год. Эта цифра эквивалентна годовому потреблению электроэнергии 750.000 семей.

Франция гордится ночными огнями своих городов. Миллионы туристов приходят в восторг от новогодней иллюминации на Елисейских полях, поразительного освещения Эйфелевой башни и ярких витрин больших универмагов Printemps и Galeries Lafayette.