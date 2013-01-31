«Донбассэнерго» заплатила двум компаниям 144 млн грн за реконструкцию энергоблока Старобешевской ТЭС

Государственная энергоснабжающая компания «Донбассэнерго» заплатила частным компаниям «ДОНПРОМЭНЕРГО» (г. Донецк) и «Восточно-Украинский Энергетический Союз» (г. Донецк) 144 млн грн за реконструкцию энергоблока №12 Старобешевской ТЭС.

Об этом говорится в сообщении компании «Донбассэнерго», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, в перечень работ по реконструкции энергоблока входит разработка проектной документации, демонтаж и монтаж оборудования, пусконаладка, а также поставка турбогенератора типа ТГВ-235-2У3.

Реконструкционные работы будут проходить с января по декабрь 2013 года.

Договор был подписан 23 января 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года «Донбассэнерго» привлекло у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций компании, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

«Донбассэнерго» за 9 месяцев 2012 г. увеличило чистую прибыль в 6 раз – до 305 млн грн.

Проектная установленная мощность Старобешевской ТЭС – 2300 МВт. Строительство электростанции осуществлялось с 1958 по 1967 год.