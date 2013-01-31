«Укртрансгаз» за реконструкцию компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз» заплатит 51 млн евро

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, заплатит немецкому концерну Ferrostaal Industrieanlagen GmbH 51,369 млн евро за реконструкцию компрессорной станции «Бар» магистрального газопровода «Союз».

Об этом говорится в сообщении компании «Укртрансгаз» на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно тендерной документации, реализация проекта по реконструкции компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз» проводится с использованием заемных средств Deutsche Bank AG.

Тендер проводится по процедуре закупки у одного участника.

Как сообщал УНИАН, 28 января премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с делегацией немецкого концерна Ferrostaal, которая с лета 2012 года принимает участие в модернизации ГТС, поблагодарил Германию за поддержку модернизации украинской газотранспортной системы.

2 июля 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» и компания Ferrostaаl (Германия) подписали меморандум о взаимопонимании относительно модернизации оборудования магистрального газопровода «Союз».

Документом предусматривается модернизация оборудования на газокомпрессорной станции «Бар» (Винницкая обл.) магистрального газопровода «Союз».

Целью данного проекта реконструкции является продление срока эксплуатации газовых турбин и газовых компрессоров станции на следующие 15 лет, снижение объемов потребления топливного газа газовыми турбинами примерно на 28% при полной нагрузке оборудования и повышение коэффициента полезного действия газовых компрессоров.

11 декабря 2012 года «Укртрансгаз» и Deutsche Bank подписали соглашение об открытии кредитной линии в размере 53,5 млн евро для модернизации компрессорной станции «Бар» газопровода «Союз».

Справка УНИАН. Магистральный газопровод «Союз» (Оренбург-госграница) построен во времена СССР в 1975-1978 гг. совместно с Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и Чехословакией. Проектная мощность газопровода составляет 26 млрд кубометров в год, проектное давление - 7,5 МПа; длина по территории Украины - 1568,5 км. На газопроводе находится 12 компрессорных станций. Компрессорная станция «Бар» газопровода «Союз» была введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет 7 газоперекачивающих агрегатов общей мощностью 70 тыс. кВт.

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