Шахты - на приватизацию, горняки - на вымирание

Украина продолжает освобождаться от неподъемных для нищего бюджета активов, которые требуют огромных затрат. Впереди – приватизация и сдача в концессию угольных предприятий, что преподносится в качестве их спасения. Но, судя по всему, в Украине будет создан некий «бизнес-анклав», управлять которым будут компании Ахметова и членов «семьи».

В марте с молотка уйдут 13 шахт, уже принят закон о принципах таких продаж. Подсчитана и выгода от мероприятия - сумма господдержки угольной отрасли только в текущем году сократится на 4,7 млрд грн (до 9,9 млрд грн), в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции - на 2,1 млрд грн (до 7,8 млрд грн). Цифры, конечно, немалые. Казне станет полегче. Но есть еще один аспект вопроса. Шахта в угольных регионах - бюджетообразующее предприятие. Другими словами – это и зарплата, и инфраструктура, и прочее, прочее, прочее. И если государство отрекается от нее как от затратной, то и новый владелец не станет вкладывать в заведомо убыточное предприятие. Он, естественно, сохранит только перспективные активы. Все остальное будет брошено на произвол судьбы под лозунгами – «оптимизация» и «модернизация». А это, в первую очередь, коснется людей. Для них закрытие шахт – коллапс, который неминуемо приведет к социальному взрыву. Но им «в помощь» разработана еще одна «душеспасительная» программа – реконструкция угольной отрасли.

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, «в списке на реконструкцию находится 35 шахт, фактически – на остановку. Еще 28 шахт стоят в очереди именно на закрытие, но многие из них в этом перечне по 20-30 лет, на сегодня они фактически не работают. Это говорит о том, что данные, поданые в программе действий в отношении углепрома, выписаны «от фонаря». Тем не менее, 63 шахты планируется остановить. Профсоюз против такого масштабного необдуманного и непроработанного решения. Но всех успокаивают, что людей не будут сокращать. Это – полный бред. Если шахты остановят, то кто тогда будет платить горнякам зарплату? Причем в бюджете ни копейки не заложено на реконструкцию, которая рассчитана на 3 года. Никто и гроша не даст. А прибавьте шахты, которые планируются на приватизацию, это тоже грозит их остановкой… В первую очередь, в данном вопросе нужно думать о людях, а там, где будут ликвидированы шахты, регионы превратятся в зону экологического, социального и экономического бедствия. То есть, их ждет полная деградация».

Между тем, председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий на днях заявил, что «полная деградация» заброшенных шахтерских поселков уже налицо. Однако, представители местной власти выход из состояния деградации видят как раз через разгосударствление.

Эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дьяченко считает, что приватизация шахт является важной частью реструктуризации угледобывающей отрасли. На сегодня она находится в крайне тяжелом положении: до 80% госшахт - убыточные. Ежегодно отрасль получает миллиардные дотации из госбюджета. В 2013 году предусмотрены 7,8 млрд грн. выплат в ее поддержку.

«Среди причин такой ситуации – высокая степень износа основных фондов, неблагоприятные условия залегания угля и его низкое качество, поэтому он постепенно вытесняется импортным. Также неблагоприятно влияет на ситуацию непрозрачная система ценообразования в ТЭК, коммунальной сфере, прежде всего в электроэнергетике. Политика перекрестного субсидирования и сдерживания цен отражается и на отечественном углепроме. Успешная приватизация, направленная на привлечение стратегических инвесторов, могла бы способствовать улучшению ситуации. Но другой стороной реструктуризации отрасли может стать массовое закрытие шахт. Исследования свидетельствуют, что такая судьба может постигнуть до 40% угледобывающих предприятий», - сказал эксперт.

Народный депутат Украины VI созыва (БЮТ), экс-министр энергетики оппозиционного правительства Александр Гудыма отмечает, что, «учитывая сложившуюся ситуацию, с одной стороны, приватизация - правильное решение, но с другой – бизнес выкупает только шахты, он не берет на себя социальную сферу. Таким образом, шахтерские поселки станут «мертвыми». То есть, берут только лучшее, худшее оставляют государству. А государственная казна пуста. Это породит все новые и новые конфликты, а самое главное – социальные. Ведь вся инфраструктура будет уничтожена, закроются школы, поликлиники, больницы, учреждения, люди останутся без работы, фактически, без средств для существования. Жилой фонд и вовсе придет в упадок. Все поддерживалось правдами-неправдами, но за счет бюджетных средств, а бизнесу, который придет новым хозяином на угольные предприятия, будет не до социалки. А компании, близкие к Ахметову и власти, продолжат обогащаться - будут добывать уголь, затем его поставлять на свои электростанции, а потом продавать электричество за рубеж».

Как подчеркнул Гудыма, «этой приватизацией мы выбираем между большим и меньшим злом. Но другой вариант есть – продажа на аукционах, участники которых должны быть полноценные инвесторы – альтернатива Ахметову и «семье». Тогда бы государство получило от приватизации шахт больше денег и могло бы выдвинуть условия по поддержке социальной сферы. Пока у нас все наоборот - фактически приватизационных конкурсов нет. А все заявления власти, что продажа будет осуществляться на цивилизованном принципе, остаются, как обычно, только заявлениями. Все расписывается в Администрации Президента. Именно поэтому западный инвестор не приходит в Украину. То есть, все откровенно предсказуемо».

Тут уместен один из последних случаев в истории украинской концессии – конфликт на шахте «Красный партизан» компании ДТЭК «Свердловантрацит», где 10 января члены профсоюза города Свердловска заняли кабинет директора шахты, требуя отменить приказ о реорганизации предприятия и устранить нарушение прав членов профсоюза. ДТЭК заявила, что холдинг Рината Ахметова не планирует увольнять работников шахты, просто сейчас «продолжается реорганизация административной системы управления бизнесом, происходит объединение шахт в шахтоуправление». Напротив, количество сотрудников планируется увеличить, да и зарплату им поднять. Потом последовали длительные переговоры между активистами и администрацией, при этом пикетчики с помощью милиции были выдворены из кабинета. Итогом стало создание согласительной комиссии по урегулированию конфликта под председательством губернатора области Владимира Пристюка. Работа ее продолжается, а претензии «несогласных» пока урегулированы лишь на треть. Вот такая получается «реорганизация». Показательна при этом активность профсоюзов, что свидетельствует о взрывоопасности народного терпения.

«Свои» - неприкосновенны

Несмотря на все, в душе теплится надежда, что новый хозяин все же приведет шахты в более приглядный, цивилизованный вид, подымет зарплаты (Донецкая область уже который год сохраняет лидерство по уровню задолженности по заработной плате в региональном разрезе: на 1 января т.г. она составила 173 млн грн), а семьи горняков не будут бояться за своих отцов и сыновей, которые спускаются на смену в забой.

К сожалению, десятилетиями власть на принципах государственного подхода к отрасли не смогла это сделать. Если свести воедино данные Госгорпромнадзора, то на сегодня миллион добытого угля – это две жизни плюс десятки покалеченных горняков. Только за первое десятилетие независимости погибли 3400 шахтеров, приблизительно столько же остались инвалидами. Второй десяток «свободных лет» обошлись не менее дорого. Украина в числе тройки мировых лидеров по числу случаев травматизма и гибели людей на шахтах, которые, как известно, являются у нас самыми аврийноопасными. И отнюдь не только из-за, как любят говорить спецы, загазованности и залегания породы. Госгорпромнадзор ежегодно констатирует тысячи(!) технических нарушений в отрасли.

Может, действительно, «частные руки» исправят положение. Но есть одно «но». Ярким примером этого «но» является мощнейшая в стране шахта им.Засядько, которую фактически можно назвать частной (в данном случае аренда мало чем от приватизации отличается). Крупнейшая за всю историю Украины по количеству жертв авария на этом предприятии в 2007 году унесла жизни 106 человек, еще 156 шахтеров были травмированы. И что?.. Вы слышали о громком деле, о наказании виновных, о миллионах выплатах? И не услышите. А список ЧП на шахте пополняется и пополняется.

По словам Гудымы, ничего не изменится. «На шахты придет каста неприкасаемых. Какие бы аварии там не происходили, этих людей трогать будет нельзя, потому что они «свои». И не важно, будут ли они брать предприятия в аренду, или выкупать. Например, Звягильского (руководителя шахты им. Засядько) у нас не принято критиковать», - сказал он.

Что касается социального взрыва, который власть собственными руками взращивает в «родном» регионе, то, по мнению Гудымы, «она считает, что бизнес должен сам наводить порядок в отданной ему сфере – гасить очаги напряженности, или по-простому – стать жандармом. Но есть такое понятие как чувство опасности, которое очень важно для мудрых людей. Например, Муаммар Каддафи за 20 лет правления его потерял, чем и поплатился. У нас подобная история. Когда можно «на шару» взять шахту, или любое другое производство, то они не задумываются, что может произойти дальше при таком непрофессиональном подходе. Поэтому рано или поздно происходит социальный взрыв и господство можно потерять. Если бы государство заявило, дескать, берешь лучшее, возьми на пять лет и неликвид, поддержи его. Так нет, это бизнес диктует условия, что и когда он возьмет.

Можно идти еще путем Маргарет Тэтчер (закрытие нерентабельных шахт в 1984-1985 годах - ред.), но при этом нужно доверие к власти народа. Следует сказать правду - шахты нужно закрывать, но нужно добавлять – процесс болезненный, мы вам поможем – перепрофилируем, освободим от налогов, выделим средства на создание собственного дела и т.д. А у нас нет ни инвесторов, ни глубинных реформ, которые бы смоли шахтерский край поднять. Сейчас фактически бросают на произвол судьбы миллионы людей и при этом даже не представляют, что они с этим будут делать дальше».

Волынец подчеркивает, что «когда готовился к принятию закон о приватизации шахт, мнение профсоюзов не учитывалось, в частности, в отношении формирования социального пакета. «Когда Ахметов брал в концессию ряд угольных активов, то профсоюзы поддержали это решение, так как учитывались социальные обязательства. А в разработке закона о приватизации роль профсоюзов - минимальная. Как результат: реализация документа только усилит напряженность в регионе, конфликтность, вызовет массовые забастовки. В данном случае социальные диалог власть исключила, таким образом заложив мину замедленного действия», - сказал он.

«Ахметов уже забрал лучшие шахты, оптимизировал их. Дальше будет уже не Ахметов покупать. «Семья» сейчас потеснила ДТЭК в Донецкой области. На Луганщине - другие сферы влияния, да и шахты там в более сложной ситуации. Что касается угольной реформы в Великобритании, которую можно назвать самой жесткой в мировой практике, то шахтерам, которые покинули регион, предоставлялись деньги на переезд, покупку нового жилья, причем лучшего, чем было, выплачивались компенсации, даже тем 800 горнякам, которые были внесены в «черный» список как активисты акций протеста. У нас, к сожалению, не существует традиции заботиться о людях», - подчеркнул Волынец.

«Смертельный уголь»: легализация полным ходом

Существует еще одна важная сторона поднятого вопроса – «теневой углепром», размеры которого постоянно растут. Речь идет о копанках – нелегальном угольном бизнесе, или как его еще называют «смертельном угле». Он стал также результатом закрытия и приватизации шахт. Нищета заставляет горняков идти на такую работу. А она несет угрозу не только их жизни, но и окружающей среде. По неофициальной статистике, копанки каждый год дают «на гора» около 7 млн тонн угля - 10% всей добычи в стране. Борются с этим явлением как-то «вяло». И оно понятно: добытый нелегальный уголь поставляется по низкой цене на шахты, а продается уже по более высокой вместе с остальным добытым. Понятно, что кое-кто греет на этом руку, наживаясь на нищете горняков, оставшихся не у дел.

К примеру, «рядовой» случай. Жители Снежного выступили с заявлением о процветании в городе нелегальной добычи угля. Они считают, что местная власть и правоохранительные органы сами заинтересованы в существовании копанок как источников их дохода. Председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей Шишацкий признал, что ему известно о массовом распространении данного «бизнеса», в частности, в городах Снежное, Торез, в Шахтерском районе, где находится много закрытых, неработающих шахт и заброшенных угольных выработок.

«Знаю о ситуации в Снежном, где прямо во дворах покупают участки и внутри ведут добычу. Скажу честно: к сожалению, приходится согласиться с тем, что где-то есть действительно полная деградация этих заброшенных шахтерских поселков. И нам необходимо эту проблему признать и думать о том, каким образом там все-таки заместить. Потому что, к сожалению, вот такие частные копанки - их и оформлять нет никакого смысла и возможности. Но для некоторых людей они просто источник выживания». По мнению Шишацкого, «и Снежное, и Торез, и Шахтерский район остаются зоной экологического и другого бедствия». Оценивая работу местной власти, в частности, деятельность мэра Снежного в вопросе нелегальной добычи угля, Шишацкий подчеркнул «несколько пассивную» его позицию, но обещал «подумать над этим вопросом».

А пока власть думает, «копанки» активно легализуют. То есть, госшахты еще пригодные к эксплуатации закрывают или продают под «реконструкцию», они не нужны, а «серый» бизнес востребован. Может, в такой манер выполняются задачи Президента увеличить добычу угля, чтобы снизить зависимость от российского газа?..

Как отметил Волынец, только за 1,5-2 года легализовано порядка 200 копанок. «Тысячи шахтеров стоят в очереди на увольнение, а копанки легализуют. Кому на руку «серый» рынок, если уголь у нас в профиците. Все приведет к тому, что Украина, имеющая на 350 лет запасы угля, станет зависеть от его ввоза, как и от газа и нефти. То, что сейчас происходит, приведет к энергетической катастрофе в Украине».

Концессия и приватизация – мировая практика экономической деятельности. Особенно к этим рычагам прибегают в кризисный момент. Но данные процессы должны строиться по цивилизованному принципу и проходить прозрачно, с четкой компенсационной программой для персонала, который подвергнется "новшествам". В Украину как в развивающуюся страну это, похоже, придет не скоро. К тому времени, вероятнее всего, на продажу предприятий не останется, как и специалистов производств. Они либо уедут из страны, либо...

P.S. Показателем состоятельности государства является благосостояние его граждан. Украина не опускается в рейтингах уровня жизни населения на самые последние места только благодаря тому, что уж очень «напакованные» у нас олигархи – на фоне их доходов средняя зарплата украинцев неустанно растет. При таком управлении государством можно не волноваться за имидж страны – процесс продолжится по восходящей.

Нана Черная (УНИАН)