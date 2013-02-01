Профсоюз работников углепрома просит Азарова решить проблему со сбытом угля

Председатель Профсоюза работников угольной промышленности Украины (ПРУП), народный депутат Украины от Партии регионов Виктор Турманов обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой решить проблему угольных предприятий страны со сбытом добытого угля.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе ПРУП, В. Турманов направил Н. Азарову соответствующий депутатский запрос.

В профсоюзе подчеркнули, что в угольной промышленности в настоящее время сложилась крайне непростая ситуация со сбытом добытой угольной продукции, в результате чего резко снизились финансовые поступления на предприятия углепрома, возник дефицит средств для выплаты зарплат шахтерам и оплаты потребленной электроэнергии. Этот дефицит средств на выплату зарплат шахтерам и оплату потребленной электроэнергии в углепроме составляет 452 млн 800 тыс грн.

Обращаясь к главе Кабинета министров, В. Турманов отмечает, что в связи с существующими трудностями на рынке сбыта угольной продукции предприятия отрасли находятся в крайне сложном финансово-экономическом состоянии, что не позволяет без государственной поддержки обеспечить своевременную стопроцентную выплату заработной платы трудящимся госпредприятий на законодательно установленном уровне, создать безопасные условия труда и оплатить потребленную электроэнергию.

За декабрь 2012 года на госпредприятиях отрасли было начислено 1 млрд 281 млн 482 тыс грн заработной платы, но по состоянию на 28 января выплачено только 324 млн 726 тыс гривен (25%), из которых 260 млн грн перечислено 15 января 2013 г. из госбюджета для выплаты авансовых платежей по зарплате. Таким образом, подчеркивает лидер Укруглепрофсоюза, до конца января необходимо выплатить трудящимся еще 956 млн 756 тыс грн.

Чтобы обеспечить стабильную работу угольных предприятий и снять социальное напряжение в трудовых коллективах В. Турманов предлагает совершить перераспределение ежемесячных объемов бюджетных расходов путем их приближения с конца года, увеличив в январе 2013 года финансирование Минэнергоугля на 452 млн 800 тыс грн., заключено в сообщении.