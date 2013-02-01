Цена нефти растет на статистике из США

На мировых торгах в пятницу, 1 февраля, цены на нефть растут на фоне статданных из США.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже повысилась на 0,29 доллара, или на 0,25%, - до 115,84 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,04 доллара, или на 0,04%, - до 97,53 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Министерство труда США накануне сообщило, что количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 27 января, увеличилось на 38 тысяч и составило 368 тысяч. При этом аналитики ожидали роста заявок лишь на 21 тысячу - до 351 тысячи.

В то же время инвесторов порадовали данные по расходам и доходам потребителей в США за декабрь прошлого года. Расходы увеличились по сравнению с ноябрем на 0,2%, доходы - на 2,6% при прогнозе роста на 0,3% и 0,8%, соответственно.