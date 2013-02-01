В литовской компании Lietuvos dujos, связанной с "Газпромом", снова прошли обыски

31 января в офисе литовской газовой компании Lietuvos dujos прошли обыски, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Delfi.lt.

Двум ее сотрудникам были вручены «сообщения о подозрениях».

Обыски, по информации портала, проводились в связи с расследованием дела, в рамках которого представителей компании подозревают в мошенничестве и подделке документов (как уточняется, дело связано с подачей данных в Государственную комиссию по ценам и энергетике).

Следствие началось в ноябре 2012 года. Им занимаются прокуратура и Служба по расследованию финансовых преступлений.

Lietuvos dujos занимается поставками газа в Литву. Основными совладельцами компании являются «Газпром» (ему принадлежит доля в 37,1 процента), E.ON (38,9 процента) и литовский фонд государственного имущества (17,7 процента).

Ранее, в 2011 году в Lietuvos dujos также проводились обыски. Они прошли в Литве и ряде других европейских стран, в которых работают связанные с «Газпромом» компании, в рамках расследования Еврокомиссии, заподозрившей поставщиков газа в нарушении антимонопольного законодательства.

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