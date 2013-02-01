Стокгольмский арбитраж отказался комментировать мировое соглашение Украины и Vanco

Стокгольмский арбитражный суд отказался комментировать мировое соглашение между Украиной и компанией Vanco, о котором ранее, на текущей недели, сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков, ссылаясь на конфиденциальность информации.

Об этом говорится в сообщении Стокгольмского арбитражного суда, текстом которого располагает УНИАН.

«Мы не в состоянии ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, поскольку имеем строгую политику конфиденциальности», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 января 2013 года министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков сообщил журналистам, что Стокгольмский арбитраж в конце декабря 2012 года утвердил мировое соглашение между Vanco и государством Украина, отметив, что в процессе заключения данного соглашения никаких переуступок прав и обязанностей не было.

14 января 2013 года комиссия по защите конкуренции Республики Сербия предоставила разрешение крупнейшему энергохолдингу Украины ДТЭК на приобретение компании Vanco Ukraine (Британские Виргинские острова).

В 2006 году компания Vanсo International Ltd выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska, которую контролируют в равных долях Vanco International, ДТЭК, Shadowlight Investments Limited бизнесмена Евгения Новицкого, а также компания Integrum Technologies Limited.

Напомним, что 25 апреля 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая 2008 года Кабмин принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

17 июля 2008 года компания Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В июле 2010 года государство Украина и компания Vanco Prуckerchenska прекратили арбитражный процесс в Стокгольмском арбитражном суде и начали переговоры с целью мирного урегулирования спора по Соглашению о разделе продукции.

В июле 2011 года правительство обнародовало распоряжение от 11 апреля 2011 г. об одобрении Кабинетом министров Мирового соглашения между государством Украина и компанией Vanco Prуckerchenska Ltd.

Документом Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции поручено определить уполномоченных лиц для подписания Мирового соглашения.

Кроме того, комиссии поручено после вынесения Арбитражным трибуналом при Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма решения на согласованных условиях обеспечить внесение изменений в Соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря, между государством Украина и компанией Vanсo International Ltd согласно Мировому соглашению.