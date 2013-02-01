Украина активизирует диалог с Германией о реверсных поставках газа из Европы

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и посол Федеративной Республики Германия в Украине Кристоф Вайл обсудили реверсные поставки газа из Европы, сообщила УНИАН пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно сообщению, в частности, речь шла о сотрудничестве Украины с немецким газовым трейдером - компанией RWE.

«В конце встречи стороны договорились вести постоянный диалог в направлении двусторонних отношений энергетического сектора», - сказано в сообщении.

Как сообщал ранее УНИАН, немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

Компания «Нафтогаз Украины» не комментирует результаты импорта газа из Европы в 2012 году.

Напомним, что с 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.

Также по заявлениям главы правления «Нафтогаза» Евгения Бакулина, компания «Нафтогаз Украины» ожидает увеличения поставок газа от компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.