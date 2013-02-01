АМКУ оштрафовал «Полтаваоблэнерго» за злоупотребление монопольным положением

Административная коллегия Полтавского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины в четверг, 31 января, оштрафовала Публичное акционерное общество «Полтаваоблэнерго» на 51 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе отделения, энергокомпания неправомерно включила в технические условия на присоединение электроустановок требования выполнения отдельных видов работ.

Поскольку предприятие не имеет конкурентов на указанном рынке в пределах Полтавской области, его действия квалифицируются как нарушение конкурентного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением путем установления таких условий реализации товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

«Полтаваоблэнерго» после вмешательства АМК изменило формулировку при выдаче техусловий относительно технического обеспечения электроустановок средствами контроля и управление потреблением электрической энергии и величины мощности. Теперь при выдаче техусловий заказчикам будет предложено установление техсредств контроля и управления за потреблением электрической энергии и величины мощности без конкретизации типа оборудования, которое необходимо установить. А конкретные типы оборудования будут определяться в дальнейшем только в соответствующей проектной документации при проектировании.

Отделение АМК обязало ответчика по делу оплатить штрафы в государственный бюджет.

«При определении размера штрафов учтено, что ответчик способствовал проведению расследования по делам путем своевременного предоставления информации и в ходе рассмотрения дел начал принимать меры по пресечению и недопущению в будущем нарушения законодательства о защите экономической конкуренции» , - отметил председатель Полтавского областного отделения АМК Владимир Онищенко.

Справка УНИАН. «Полтаваоблэнерго» обеспечивает производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии потребителям области. Функционируют 29 филиалов компании, в том числе Кременчугская ТЭЦ.

Электроснабжение сетей «Полтаваоблэнерго» осуществляется от подстанций 330 кВ (Полтава, Кременчуг, Миргород) и Кременчугской ТЭЦ.

Общее количество потребителей электрической и тепловой энергии составляет соответственно 746,5 и 58,5 тысяч.