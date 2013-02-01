AES продает свои активы в Украине

Американская корпорация AES согласилась продать 89,12% акций «АЕС Киевоблэнерго» и 84,56% акций «АЕС Ривнеоблэнерго» компании VS Energy International.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании AES.

«Мы продолжаем наш выход из рынков, которые не составляют часть нашего стратегического видения», - сказано в сообщении со ссылкой на слова исполнительного вице-президента корпорации AES.

Согласно сообщению, корпорация AES получила предложение от VS Energy International, и стороны договорились о продаже. Закрытие сделки ожидается после получения разрешения регуляторных органов и может занять от нескольких месяцев до полугода.

«Компании «АЕС Киевоблэнерго» и «АЕС Ривнеоблэнерго» продолжают работать в обычном режиме, поставляя электроэнергию потребителям Киевской и Ривненской области, при этом выполняя все обязательства перед всеми заинтересованными сторонами: сотрудниками, потребителями, партнерами и государственными органами», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2013 года американская корпорация AES, являющаяся крупнейшим акционером двух украинских энергопоставляющих компаний, отрицала продажу своих долей в «АЕС Киевоблэнерго» и «АЕС Ривнеоблэнерго».

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером «АЕС Киевоблэнерго» и «АЕС Ривнеоблэнерго» является зарегистрированная в городе Арлингтоне (США, штат Вирджиния) корпорация AES Corporation.

AES Washington Holdings B.V. - одна из дочерних структур американской компании AES Corp., выигравшей в апреле 2001 года приватизационный конкурс по продаже пакетов акций облэнерго. Покупатель заплатил за 75% акций «АЕС Ривнеоблэнерго» 125 млн грн и за 89,12% акций «АЕС Киевоблэнерго» 249 млн грн.

«АЕС Киевоблэнерго» эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы), и поставляет электроэнергию потребителям региона.

«АЕС Ривнеоблэнерго» обслуживает 404 тыс. потребителей Ривненской области и 27 тыс. км линий электропередач.