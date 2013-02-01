«Укрэнерго» в 2012 году увеличило доход на 17%

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в 2012 году увеличилась на 16,8% по сравнению с 2011 годом – до 3,144 млрд грн с 2,691 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период выросли на 3,4% – до 136,273 млрд кВт/ч.

Тариф на передачу электроэнергии компанией по итогам 2012 года увеличился по сравнению с 2011 годом на 15,8% - до 2,493 коп. за кВт/ч с 2,153 коп. за кВт/ч.

Процент оплаты услуг оператора в отчетный период сократился до 92,47% с 94,74% в 2011 году.

По информации «Укрэнерго», в 2012 году объем недофинансированной товарной продукции составил 256,069 млн грн (без учета НДС) по сравнению с 149,39 млн грн за 2011 год.

За отчетный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 7,1% – до 1,778 млрд грн.

Справка УНИАН. НЭК «Укрэнерго» занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.