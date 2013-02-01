Shell готова вложить 6 млн долл. в создание Украинского института нетрадиционного газа

Энергокомпания Shell в ближайшее время готова инвестировать 6 млн долларов в создание Украинского института нетрадиционного газа, который будет изучать вопросы развития альтернативной энергетики.

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации, такое заявление сделала сегодня, 1 февраля, в Донецке в ходе «круглого стола» по обсуждению реализации проекта по добыче углеводородов пресс-секретарь компании Shell Анна Думанская.

Она также отметила, что в процесс добычи углеводородов будет вовлечено значительное количество смежных отраслей, что даст дополнительный толчок в развитии промышленного сектора Украины.

Также указывалось, что Shell проведет экологическую экспертизу проекта относительно разработки месторождений газа плотных пород песчаников, разведку и добычу которого компания планирует проводить на территории Юзовского участка, расположенного на территории Донецкой и Харьковской областей.

Как отметил заместитель председателя Донецкого областного совета Александр Кравцов, на сегодняшний день региональные власти, понимая озабоченность общественных организаций, обратились в Министерство экологии и природных ресурсов с просьбой дать разъяснения о том, какой из подписанных документов между Shell и «Надра Юзовская» можно выносить на общественное обсуждение, поскольку необходимо понимать, что документы содержат, в том числе, конфиденциальную информацию коммерческого характера.

Со своей стороны менеджер по связям с органами государственной власти компании Shell Алексей Татаренко отметил, что компания готова обсуждать все вопросы общественности относительно разработки и добычи углеводородов на Юзовском участке в режиме открытого диалога.

Как сообщал УНИАН, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.