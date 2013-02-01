Беларусь и Россия будут сотрудничать в сфере ядерной безопасности

Минск. Министр энергетики Беларуси Александр Озерец и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Сергей Кириенко сегодня, 1 февраля, подписали соглашение между правительствами Беларуси и России о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

С. Кириенко подчеркнул, что создание АЭС не заканчивается на возведении самого объекта. Помимо сооружения станции необходимо создать пакет нормативно-правовых актов, законодательство по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

Соглашение предусматривает различные направления сотрудничества, в том числе создание инфраструктуры ядерной безопасности, систем регулирования безопасности, разработку и совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы с учетом требований норм МАГАТЭ, разработку системы кризисных центров Беларуси, подготовку специалистов в сфере ядерной безопасности.

С. Кириенко также отметил, что работы по строительству Белорусской АЭС идут с опережением графика.

«Сегодня состоялась важное событие. Начаты работы по выемке грунта из котлована второго блока. С этого дня у атомной станции есть второй строящийся блок. Это полноценная двухблочная станция в строительстве», - сказал он.

Ранее сегодня, 1 февраля, в Островецком районе Гродненской области состоялась церемония по случаю начала очередного этапа работ по строительству Белорусской АЭС – подготовки котлована под второй энергоблок. В ней приняли участие первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и генеральный директор российской государственной корпорации «Росатом» С. Кириенко.

Справка УНИАН. Контрактное соглашение на сооружение первой очереди АЭС на территории Беларуси было подписано 11 октября 2011 года в Санкт-Петербурге компанией «Атомстройэкспорт» (Россия) и дирекцией строительства АЭС.

Белорусская АЭС строится по проекту Санкт-Петербургского «Атомэнергопроекта» АЭС-2006, по которому сейчас в России сооружаются Ленинградская АЭС-2 и Балтийская АЭС. По международной классификации, это проект поколения 3+, созданный на основе водо-водяного энергетического реактора (ВВЭР). Станция будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт с реакторной установкой В-491. Предусмотрено, что белорусская АЭС будет сооружаться на условиях полной ответственности генерального подрядчика.

Атомная станция размещена на Островецкой площадке в Гродненской области. Первый блок АЭС планируется ввести в строй в 2017 году, второй – в 2018 году.

Под строительство АЭС Россия выделяет Беларуси льготный госкредит в размере до 10 миллиардов долларов сроком на 25 лет.