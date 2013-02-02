Газовые переговоры Украины и РФ пройдут на следующей неделе в Москве

В начале следующей недели в Москве пройдут переговоры украинских и российских экспертов в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера журналистам посол РФ в Украине Михаил Зурабов.

Он отметил, что вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко 22 января провел переговоры в Москве с «Газпромом». По информации М.Зурабова, тогда тема задолженности Украины перед «Газпромом» не обсуждалась.

«Хотя если бы эта тема могла бы некоторым радикальным образом поменять позиции сторон, то, конечно же, она была бы в повестке. Я также знаю о том, что в ближайшие дни, в начале следующей недели эксперты «Нафтогаза» и министерства (угольной промышленности и энергетики - УНИАН) побывают в Москве, где эти переговоры будут продолжены», - отметил он.

М.Зурабов уточнил, что следующий раунд переговоров пройдет между вице-премьерами Украины с российским руководством в Москве.

«Эта работа также ведется. У нас нет оснований считать, что проблема неурегулированной задолженности по прошлому году, связанная с тем, что украинская сторона не выбрала весь формально законтрактованный в соглашении газ, может негативно повлиять на продвижение по пути достижений новых договоренностей в энергетическом сотрудничестве», - подчеркнул он.

«Известно, что в декабре 2012 года планировалась встреча на высшем уровне, на которой предполагалось, что Российская Федерация и Украина выдут на какие-то новые рубежи, на качественно новый уровень сотрудничества в энергетической сфере. Может возникнуть предположение, что подобные шаги со стороны «Газпрома» надо расценивать, как либо отказ продолжать развивать достигнутые договоренности и выходить уже на подготовленные решения, либо, как всегда, к тому, что те базовые принципы, на которых эта работа сейчас ведется, должны быть переосмыслены. Опять же не так — это работа продолжается», - сказал М.Зурабов.

Посол отметил, что с российской стороны переговоры между Украиной и Россией в энергетической сфере происходят так, как президенты двух стран договаривались в конце 2012 года.

Как сообщал УНИАН, цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м (с 426 долл. за тыс. куб. м).

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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