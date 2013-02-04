Неделя началась падением цен на нефть

На мировых торгах в понедельник, 4 февраля, цены на нефть незначительно снижаются после роста на прошлой неделе на 2%.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,29 доллар, или на 0,25%, - до 116,47 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,27 доллара, или на 0,3%, - до 97,48 доллара за баррель.

Рост цен на минувшей неделе оказался восьмым подряд за прошедшие два месяца, передает Bloomberg.

Негативную динамику котировок в понедельник ограничивают опубликованные китайским национальным статистическим бюро данные, согласно которым индекс деловой активности в сфере услуг экономики страны вырос в январе до 56,2 пункта с 56,1 пункта в декабре прошлого года.