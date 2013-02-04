«Сланцевая революция» существенно меняет баланс на энергорынке – министр энергетики РФ

Москва. Феномен «сланцевой революции» существенно меняет баланс на мировых энергетических рынках, а новые технологии добычи сланцевого газа и нефти могут получить широкое распространение в мире.

Об этом говорится в докладе министра энергетики Российской Федерации Александра Новака на 49-й Мюнхенской конференции по безопасности «Геополитические изменения в контексте американской нефтегазовой революции», текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

«Успехи в добыче сланцевого газа и нефти снизили опасения международной общественности перед скорым истощением запасов углеводородного сырья. Новые технологии позволяют нам сегодня получать доступ к огромным запасам углеводородов, которые ранее считались неизвлекаемыми», – сказал А.Новак.

При этом он отметил, что в РФ ожидают сохранения роли традиционных углеводородов в глобальном энергобалансе на обозримую перспективу.

«В своих долгосрочных прогнозах мы исходим из того, что общемировая потребность в энергоресурсах, причем экологически чистых и эффективных, будет возрастать», – добавил он.

По его словам, технологический прорыв в добыче природного газа повысил доступность этого энергоресурса в ключевых регионах-потребителях. Так, крупнейший производитель сланцевого газа – США, еще недавно являвшиеся нетто-импортером голубого топлива, в ближайшие годы могут стать нетто-экспортером этого сырья. Одновременно США существенно снижают свою зависимость от импорта нефти – в 2012 году чистый импорт нефти составил всего 7,5 млн. баррелей в день. По оценкам экспертов, возможно снижение объемов импорта до незначительных или даже нулевых показателей через 12-15 лет, добавил А.Новак

Кроме того, министр отметил, что возрастает конкуренция между видами топлива – подешевевший американский уголь активно замещает газ в европейской генерации, несмотря на опасения экологов за состояние окружающей среды. Также растет интерес к газомоторному топливу как альтернативе бензина.

А.Новак подчеркнул, что добыча сланцевого газа влияет на международные торговые потоки. В частности, уход с рынка крупнейшего импортера углеводородного сырья – Соединенных Штатов – существенно меняет карту традиционных маршрутов экспортных поставок и всей структуры мировой торговли углеводородами.

По его словам, в балансе мирового спроса на энергоресурсы большую роль станут играть страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Китай и Индия. Именно на них будут переориентироваться производители углеводородного сырья из Ближнего Востока, а также Россия, Канада, Австралия и Восточная Африка.

«Новые технологии добычи сланцевого газа и нефти могут получить широкое распространение в мире, хотя это процесс не быстрый – всем известны сложности технологического, юридического, инфраструктурного, экологического и даже политического свойства. Тем не менее, в перспективе это также повлияет на международные энергетические потоки, поскольку процесс добычи может максимально приблизиться к местам потребления», – сказал А.Новак.

Он сообщил, что по мере расширения танкерного флота и мощностей по регазификации СПГ газовый рынок будет постепенно трансформироваться в единый глобальный рынок. Соответственно, как на рынке нефти, так и на рынке природного газа Россия ожидаем существенного увеличения конкуренции, появления новых поставщиков и более широкой диверсификации поставок. В конечном итоге, все это будет способствовать укреплению глобальной энергобезопасности, в чем заинтересованы и производители, и потребители, считает А.Новак.

При этом он отметил, что американская промышленность за счет использования дешевого газа и снижения тарифов на электроэнергию увеличивает свою конкурентоспособность. В свою очередь, снижение импортозависимости приводит к сокращению дефицита платежного баланса.

«Как вы хорошо помните, все последнее десятилетие именно дефицит бюджета и счета текущих операций США считался одной из главных причин дисбалансов в мировой экономике. В этой связи многие аналитики предсказывают ренессанс американской экономики и ее реиндустриализацию», - сказал А.Новак.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

24 января 2013 года было подписано соглашение между компаниями Shell и «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.