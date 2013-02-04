Украина и Туркменистан обсуждают возобновление поставок газа

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и посол Туркменистана в Украине Нурберды Аманмурадов обсудили возобновление поставок природного газа из Туркменистана в Украину.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере электроэнергетики, а также участие украинских специалистов в энергетических проектах Туркменистана.

Как ранее сообщал УНИАН, страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина активизирует диалог с Германией о реверсных поставках газа из Европы