«Роснефть» заключила с польской PKN Orlen контракт на поставки нефти на 15 млрд долл.

Государственная нефтяная компания Российской Федерации «Роснефть» заключила с компанией PKN Orlen (Польша), владеющей Плоцким нефтеперерабатывающим заводом, контракт на поставки сырой нефти по трубопроводу «Дружба» до 2016 года общей стоимостью 15 млрд долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Согласно сообщению, объем поставки составляет около 6 млн тонн нефти в год. В течение срока действия контракта планируется поставить порядка 18 млн тонн.

Также в сообщении отмечается, что в конце января «Роснефть» заключила контракты на поставку нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию.

«В данных сделках покупателями стали дочерние структуры компаний Total и Shell, владеющих, помимо прочего, долями в НПЗ PCK Schwedt в Германии», - сказано в сообщении.

Также, по данным «Роснефти», в ближайшее время планируется заключение соответствующего контракта еще с одним участником данного НПЗ - компанией Eni.

Контракт с компанией Total заключен со сроком поставки до 31 декабря 2015 года, а контракты с компаниями Shell и Eni предусматривают срок поставки до конца 2013 года с возможностью пролонгации и увеличения объемов поставок.

Как сообщал УНИАН, транзит нефти в страны Евросоюза (Словакию, Венгрию, Чехию) через нефтепроводную систему Украины по итогам 2012 года сократился до 14,557 млн тонн, что на 18,1% меньше, чем за 2011 год

Справка УНИАН. «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е годы предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для транспортировки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР, расположенные в Восточной Европе.

Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска через Самару, Брянск до Мозыря, затем разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В систему входит 8900 км трубопроводов, 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн куб. м нефти. По нефтепроводу в страны дальнего зарубежья ежегодно экспортируется 66,5 млн тонн, в том числе по северной ветке — 49,8 млн тонн.