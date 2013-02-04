У Украины - проблемы со строительсвом LNG-терминала

Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве "LNG-терминала" на турецком побережье Средиземного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем.

Н.Азаров отметил, что на сегодняшний день "у нас есть проблемы со строительством "LNG-терминала" для приема сжиженного газа. Связаны они прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы».

По словам премьера, в связи с этим Украина рассматривает другие варианты размещения терминала. «Поэтому мы изучаем различные варианты размещения соответствующего завода по другой стороне Турции. Имею в виду Средиземное море и другие возможности», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2012 года в Киеве состоялось Второе заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В. Янукович и Р. Эрдоган дали поручение министрам экономики двух стран рассмотреть предложение Украины, чтобы Турция приняла участие в строительстве «LNG-терминала» (терминала по приему сжиженного газа) на территории Украины, и аналогичное предложение Турции относительно строительства «LNG-терминала» на ее территории.

По словам посла Украины в Турции Сергея Корсунского, режим судоходства в проливах Дарданеллы и Босфор регулируется международным правом. «Согласно конвенции, Турция не может не пропустить танкеры с сжиженным газом, нет никаких оснований. В то же время, Турция имеет право регулировать режим прохождения залива», - пояснил он.

С.Корсунский также отметил, что в случае доставки танкером сжиженного газа из Катара в Украину на «LNG-терминал» для Турции это будет дополнительной нагрузкой небезопасным трафиком. "Мы это понимаем… У нас нет альтернативы. Это единственный путь, по которому мы можем получить альтернативный газ», - отметил он.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»).

Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году.

Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).