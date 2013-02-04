В Украине падает уровень оплаты газа. Бойко поручил создать рабочую группу по расследованию причин

Вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко поручил Минэнергоугля, Минрегиону и НАК "Нафтогаз Украины" в двухнедельный срок создать рабочую группу по анализу причин неудовлетворительного состояния расчетов теплоснабжающих предприятий за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба вице-премьер-министра.

«Необходимо, чтобы в следующие две недели была отработана система с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Минэнергоугля, компанией «Нафтогаз Украины», заключены договоры, разработаны графики погашения задолженности, и мы подвели предварительные итоги в середине февраля. Если не будет отклика от областей о погашении задолженности, хочу сразу предупредить об административных мерах», - сказано в сообщении пресс-службы со ссылкой на слова Ю.Бойко.

При этом, как передает пресс-служба, Ю.Бойко обратил особое внимание на недопустимость неудовлетворительной ситуации с расчетом за энергоносители в Луганской и Житомирской областях.

«У вас самый низкий уровень расчетов с начала отопительного сезона. У вас есть две недели на наведение порядка и согласование с «Нафтогазом Украины» графика погашения задолженности», - заявил вице-премьер-министр Украины, обращаясь к заместителю председателя Луганской облгосадминистрации Сергею Михееву.

Одновременно Ю.Бойко отметил положительный опыт Закарпатской области по расчетам за газ и призвал руководство других регионов его изучить.

«Я хочу поблагодарить Закарпатскую область, которая имеет уровень расчетов 93%, а задолженность за все отопительные сезоны - всего 780 тыс. грн. Как видим, есть и положительные примеры областей и предприятий, которые вовремя рассчитываются, но, к сожалению, больше негативных. При среднем уровне расчетов, с учетом субвенций по местным бюджетам и покрытием разницы в тарифах, с начала отопительного сезона - 72% по стране, некоторые области рассчитались на значительно меньшем уровне», - отметил Ю.Бойко.