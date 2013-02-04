Добыча угля в Украине за январь сократилась на 8%

Угледобывающие предприятия Украины в январе 2013 года сократили добычу угля на 7,7% - до 6,762 млн тонн с 6,278 млн тонн за аналогичный период 2012 года.

Об этом сообщает Профсоюз работников угольной промышленности со ссылкой на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Как сообщал УНИАН, угледобывающие предприятия Украины по итогам 2012 года увеличили добычу угля по сравнению с 2011 годом на 4,75% - до 85,745 млн тонн с 81,859 млн тонн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ и его частичным замещением отечественным углем.

В конце 2012 года Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» привлекла у Государственного банка развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) кредит на сумму 3,656 млрд долларов на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.