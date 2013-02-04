В Кремле не подтверждают, что договорились с Украиной о скидке на газ без ТС

Москва. Москва пока не подтверждает, что Россия и Украина достигли договоренностей по цене на газ, не зависящих от вхождения Украины в Таможенный союз.

Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в Сочи, сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент мы не можем официально подтвердить наличие договоренностей», - сказал Д.Песков.

По его словам, в случае, если такие договоренности будут зафиксированы, об этом обязательно будет сообщено.

В то же время Д.Песков отметил, что контакты с украинской стороной ведутся как на экспертном, так и на высшем уровне. Газовая тематика фигурирует в повестке дня двусторонних отношений, добавил пресс-секретарь Президента РФ.

Как сообщал УНИАН, 26 января «Нафтогаз Украины» подтвердил, что «Газпром» выставил счет на 7 млрд долларов за газ, который Украина не покупала в 2012 году.

Позиция «Нафтогаза» заключается в том, что компания выполнила все финансовые обязательства перед «Газпромом» в 2012 году. Согласно контракту на закупку газа от 2009 года, минимальный объем газа, к которому может быть применено условие «бери или плати» (take-or-pay), составляет 33,3 млрд кубометров. «Нафтогаз Украины», по предварительной информации, приобрел в 2012 году около 25 млрд кубометров газа. При этом украинская сторона своевременно предупредила «Газпром» о сокращении закупки газа.

1 февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил журналистам, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.