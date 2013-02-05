Цена нефти продолжила падение в ожидании статданных из США

На мировых торгах во вторник, 5 февраля, цены на нефть продолжили падение.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,45 доллара, или на 0,39%, - до 115,17 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,1 доллара, или на 0,1%, - до 96,07 доллара за баррель.

Падение цен связано с ожиданием новостей по запасам сырья в США. Аналитики прогнозируют рост запасов, причем третью неделю подряд. Позже во вторник статистику по запасам опубликует Американский институт нефти (API), передает Bloomberg.

Снижение котировок связано также со статистикой по объему промышленных заказов в США - в декабре прошлого года показатель увеличился на 1,8% по сравнению с ноябрем и составил в денежном выражении 484,76 миллиарда долларов, в то время как предполагался рост на 2,3%.