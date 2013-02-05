Донецкий губернатор не уверен в безопасности добычи сланцевого газа, хочет экспертиз

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий хочет, чтобы были проведены независимые экспертизы для уверенности в безопасной добыче сланцевого газа в регионе.

Об этом он сказал в понедельник, 4 февраля, на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов, уверен ли он в том, что промышленная добыча сланцевого газа на территории Донецкой области безопасна в первую очередь для экологии региона, А. Шишацкий сказал: «…Сказать, что на 100% во всем уверен, я не могу».

При этом он добавил, что Донецкий областной совет «дал только первое разрешение не на промышленную разработку, а на изучение». Поэтому, по словам губернатора, «для того, чтобы ответить, и себе в том числе, на этот вопрос (безопасности добычи сланцевого газа – УНИАН), я и хочу, чтобы были проведены независимые экспертизы дополнительные».

«Я склонен, что должна быть проведена общественная экспертиза именно не от власти, а от общественных организаций, - объяснил А. Шишацкий. - Также экспертиза должна быть как от специализированных украинских институтов, так и, наверное, от зарубежных, которые могут взять уже опыт разработки компании Shell, оценить, как она работает, какие изменения, если они есть, в экологии того района, где они добывали газ сланцевый. Нужен диалог с общественностью».

При этом глава облгосадминистрации подчеркнул, что необходимо привлекать специалистов, экологов, пользующихся заслуженной репутацией экспертов.

Как сообщал УНИАН, 24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа.