Депутаты от оппозиции предлагают временно запретить добычу сланцевого газа

Народные депутаты от «Батькивщины» Арсен Аваков, Андрей Кожемякин и Николай Томенко предлагают ввести временный запрет на поиск и добычу сланцевого газа до усовершенствования механизмов обеспечения экологической безопасности.

Соответствующий проект закона «О введении временного запрета (моратория) на поиск, разведку и добычу нетрадиционных углеводородов» зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом предусматривается «запретить заключение и выполнение соглашений о проведении поисковых работ, разведки и добычи нетрадиционных углеводородов, разделении произведенной продукции, ее транспортировке, обработке, хранении, переработке, а также строительстве и эксплуатации связанных с этим промышленных объектов, до усовершенствования на законодательном уровне механизма обеспечения экологической безопасности применения технологий добычи нетрадиционных углеводородов».

Кабинету министров предлагается поручить привести нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом», обеспечить пересмотр и отмену нормативно-правовых актов, противоречащих данному закону, до конца календарного года представить в установленном порядке законопроект о внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании механизма обеспечения экологической безопасности применения технологий добычи нетрадиционных углеводородов.

В объяснительной записке отмечается, что принятие закона вызвано необходимостью обеспечить охрану окружающей природной среды, экологическую безопасность, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.

Авторы законопроекта подчеркивают, что имеющиеся экологические исследования, проведенные международными организациями, свидетельствуют о том, что добыча природного газа из пластов сланца сопровождается значительными выбросами в воздух парниковых газов, загрязнением почвы и подземных и грунтовых вод, влечет сейсмическую активность земной коры.

Отмечается, что в 2011 году Франция стала первым государством, которое законодательно запретило использование технологии гидравлического разрыва сланцевых пластов, за ней аналогичные запреты введены в Болгарии, Румынии, провинции Квебек (Канада)».

Как сообщал УНИАН, 24 января в 2013 г. в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о разделении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

До этого Харьковская и Донецкая областные советы, а также Кабинет министров одобрили проект соглашения о разделении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Недра Юзовская».

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что промышленная разработка Юзовского месторождения может за 10 лет дать Украине дополнительно 8-10 млрд кубометров газа в год.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн. кубометров газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн. кубометров газа.

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