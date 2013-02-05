Госрегулятор не видит препятствий для продления эксплуатации 1-го блока Южно-Украинской АЭС

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) не видит препятствий к продлению в будущем срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил Гашев 5 февраля в ходе заседания коллегии Госинспекции по ядерному регулированию.

«Препятствий к тому, чтобы продлить в будущем первый блок Южно-Украинской атомной станции, нет», - сказал он.

В то же время М. Гашев добавил, что работы по переоценке состояния энергоблока выполнены не в полном объеме.

«В декабре 2012 года мы на основании отчета по переоценке безопасности поставили конкретные условия и сроки, что еще надо выполнить по первому блоку Южно-Украинской АЭС, и теперь основная нагрузка ляжет на инспекцию на площадки станции. По сути все технические решения, условия, программы с нами согласованы, и дальше уже идет реальная работа в железе», - добавил М. Гашев.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины установила, что проектный срок эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской атомной электростанции, дальнейшая работа которого после 31 декабря 2012 года была под вопросом, закончится 2 декабря 2013 года.

Коллегия ГИЯРУ приняла также решение «ограничить энергетический режим эксплуатации реакторной установки энергоблока № 1 ЮУАЭС завершением 28-й топливной кампании 2012 года» (Постановление Коллегии ГИЯРУ № 18 от 20 декабря 2012 г.).

На продление срока эксплуатации первого энергоблока Южно-Украинской АЭС было потрачено 1,7 млрд грн.

На сегодняшний день выполнена оценка технического состояния всех элементов оборудования, зданий и сооружений первого блока ЮУ АЭС.

Справка УНИАН. Строительство первого энергоблока ЮУ АЭС было начато в 1977 году, 31 декабря 1982 года он был включен в энергосеть. В 1983 году был окончательно введен в промышленную эксплуатацию. Электрическая мощность блока составляет 1000 МВт. На данном энергоблоке эксплуатируется реактор типа ВВЭР-1000 серии В-302.

Южно-Украинская АЭС эксплуатирует три энергоблока ВВЭР-1000, Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 млн человек.