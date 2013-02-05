«Энергоатом» возглавил рейтинг открытости государственных интернет-ресурсов

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, возглавило рейтинг открытости государственных интернет-ресурсов при проведении государственных закупок.

Об этом сказано в публикации газеты «Коммерсантъ Украина», которая ссылается на исследование организации Transparency International – Украина.

«Лидером рейтинга стало госпредприятие НАЭК «Энергоатом», – сказано в публикации. Сообщается, что рейтинг составлен экспертами Transparency International (TI) на основе анализа 100 порталов.

За «Энергоатомом» в рейтинге следуют три городских совета из различных регионов – Ривненский, Броварской (Киевская область) и Севастопольский. В числе абсолютных аутсайдеров оказались горсоветы, а также областные государственные администрации и Совет министров Крыма.

Вместе с тем, издание цитирует президента Transparency International – Украина Алексея Хмару, который заявил, что ни один из исследуемых порталов не дотянул до необходимого уровня открытости.

В частности, провальным для органов власти стал этап реализации проектов – информация о нем вовсе не публикуется. Эта проблема связана с несовершенством закона о государственных закупках, который не требует достаточной открытости госструктур.

«Закон написан с целью тратить государственные деньги честно, а о том, чтобы тратить их эффективно, речь не шла. Но это не повод для нас корректировать принципы составления рейтинга», – приводит слова А.Хмары издание «Коммерсантъ Украина».

«При составлении рейтинга мы равнялись на европейские стандарты. К примеру, в Чехии, где законодательство далеко от идеального и не очень отличается от нашего, органы власти получают в таком же рейтинге 60 баллов и более», – добавил глава Transparency International – Украина.

По данным Transparency International – Украина, в рейтинг вошли сайты всех министерств, областных государственных администраций, Совета министров Крыма, центральных органов исполнительной власти с особым статусом, 25 «лучших» городов из рейтинга, составленного журналом «Фокус», и 25 госпредприятий с наибольшим объемом госзакупок в 2012 году.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.