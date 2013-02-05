Госрегулятор вернул «Энергоатому» на доработку требования к проекту по достройке ХАЭС

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины вернула НАЭК «Энергоатом» на доработку технические требования к проекту реакторной установки, которую планируется установить на третьем и четвертом энергоблоках Хмельницкой атомной электростанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Михаил Гашев 5 февраля в ходе заседания коллегии Государственной инспекции по ядерному регулированию.

«Мы провели экспертизу документа «Технические требования к проекту реакторной установки» и возвратили обратно на доработку, в свете того, что новые блоки третьего поколения должны соответствовать всем новым требованиям, и в том числе с учетом аварии на АЭС "Фукусима-Даичи" (Япония)», - сказал М. Гашев.

Как ранее сообщал УНИАН, технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС предусматривает установку ректора типа ВВЭР-1000 проекта В-392, разработанного ОКБ "Гидропресс" (РФ).

Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 мая премьер-министр Украины Николай Азаров после встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым сообщил, что руководство России подтвердило готовность выдать кредит на достройку третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.

31 мая заместитель генерального директора ГК «Росатом» - директор Блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров сообщил, что схема кредитования строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС еще не определена, однако возможно выделение межгосударственного кредита.