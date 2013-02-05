Госинвестпроект назвал недостоверным интервью Каськива «Коммерсанту»

Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами заявляет о том, что газета «Коммерсант Украина» опубликовала недостоверное интервью с председателем агентства Владиславом Каськивым, в котором он якобы отметил, что скандал с LNG-терминалом спровоцировал российский «Газпром».

Об этом сказано в заявлении пресс-службы Госинвестпроекта, текстом которого располагает УНИАН.

«В тексте интервью опубликована надуманная и искаженная информация, которая не соответствует аутентичному тексту. Также в тексте упоминаются названия компаний, в частности компании «Газпром», которая не звучала в упомянутом интервью», - сказано в заявлении пресс-службы В.Каськива.

Одновременно Госинвестпроект считает, что текст интервью опубликован с нарушением части третьей статьи 13 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах», которой установлено, что опубликование записи интервью допускается лишь с согласия лица, давшего интервью и по закону является его соавтором.

Как ранее сообщал УНИАН, 5 февраля газета «Коммерсант Украина» опубликовала интервью с Владиславом Каськивым, в котором он заявил, что скандал вокруг подписания договора по строительству LNG-терминала с компанией Gas Natural Fenosa спровоцировал российский «Газпром».

В этом же интервью В.Каськив отметил, что скандал имел негативные репутационные последствия, хотя прямых юридических и финансовых последствий не было.

В.Каськив также раскритиковал СМИ, которые, по его мнению, работают в интересах российского газового монополиста, поскольку продолжают называть Джорди Сарда Бонвеи «лыжным инструктором», хотя, мол, эта информация не соответствует действительности.

Как известно, 26 ноября 2012 года Украина подписала с компанией Gas Natural Fenosa (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG-терминал». Однако позже выяснилось, что Джорди Бонвеи, подписавший документ с испанской стороны, не имел полномочий на это. Для изучения обстоятельств подписания этого соглашения была создана Межведомственная комиссия.

В средине января комиссия предложила Президенту Виктору Януковичу ограничиться выговором В.Каськиву за скандал с LNG-терминалом

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.