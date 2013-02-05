«Укрэнерго» 12 февраля выставит на аукцион по экспорту электроэнергии сечение мощностью 4,05 ГВт

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» выставит 12 февраля на аукцион по экспорту электроэнергии доступ к пропускной способности межгосударственного сечения мощностью 4,05 ГВт.

Об этом сказано в сообщении, обнародованном на сайте компании.

Доступ к 4,05 ГВт пропускной способности межгосударственного сечения по четырем направлениям разбит на 20 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

На торги выставлен один лот мощностью 0,15 ГВт по доступу к пропускной способности межгосударственного сечения в направлении Словакии, Венгрии и Румынии через остров Бурштынской ТЭС.

Пропускная способность в направлении России представлена десятью лотами общим объемом 3,15 ГВт, а пропускная способность в направлении Беларуси представлена четырьмя лотами общим объемом 0,4 ГВт.

Экспортное сечение в направлении Молдавской энергосистемы представлено пятью лотами общей мощностью 0,35 ГВт.

Общая сумма гарантийного взноса за данные лоты составляет 53,28 млн грн.

Заявки претендентов на участие в аукционе должны быть поданы в центральный офис "Укрэнерго" не позднее 16:00 11 февраля. Аукцион состоится в 16:00 12 февраля.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), своим постановлением №1450 от 8 ноября 2012 года утвердила новую редакцию порядка проведения аукционов по доступу к пропускной способности ЛЭП для экспорта электроэнергии, которая предусматривает изменение формулы расчета гарантийного взноса и его увеличение в 12 раз.

Новый порядок также предусматривает расширение требований к участнику аукциона, который должен не только иметь уже заключенный договор с оптовым поставщиком электроэнергии Украины для ее экспорта, но и согласовать его с "Укрэнерго".

С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.