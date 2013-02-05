США готовы поделиться с Украиной технологией добычи сланцевого газа

Соединенные Штаты Америки готовы поделиться с Украиной экологически безопасной технологией добычи сланцевого газа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

«США имеют технологии экологически безопасной добычи сланцевого газа, и этим опытом они готовы поделиться с Украиной», - цитирует пресс-служба слова представителя Государственного департамента США по вопросам международной энергетики Карлоса Паскуаля с заседания украино-американской рабочей группы по вопросам энергетической безопасности при участии министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, состоявшейся 4 февраля.

К.Паскуаль также отметил, что за последние годы США существенно нарастили добычу сланцевого газа, и это позволило отказаться от импорта углеводородов.

Как ранее сообщал УНИАН, народные депутаты от «Батькивщины» Арсен Аваков, Андрей Кожемякин и Николай Томенко предлагают ввести временный запрет на поиск и добычу сланцевого газа до усовершенствования механизмов обеспечения экологической безопасности.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий хочет, чтобы были проведены независимые экспертизы для уверенности в безопасной добыче сланцевого газа в регионе.

Он утверждает, что Донецкий областной совет «дал только первое разрешение не на промышленную разработку, а на изучение».

24 января подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Кабинет министров своим распоряжением от 23 января одобрил проект соглашения о разделе продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади между Украиной, компанией Shell Exploration and Production Ukraine Investment B.V. и «Надра Юзовская».

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.) оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская обл.) - в 2,98 трлн куб. м газа.