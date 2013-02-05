JKX Oil & Gas в марте возобновит работы на Ново-Николаевском нефтегазовом комплексе

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil&Gas объявила о возобновлении работ на Ново-Николаевском нефтегазовом комплексе (Полтавская область) в марте 2013 года.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской бирже 5 февраля.

Согласно сообщению, бурение будет производиться установкой Skytop N57. В июне, буровая установка будет перевезена для работы на Елизаветовское месторождение.

Также в сообщении говорится, что после проведенной обработки в 2012 году сейсмических данных, в текущем году компания планирует приступить к бурению и на Заплавском месторождении.

Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 кв. км, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 кв. км.