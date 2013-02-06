Цены на нефть растут на статданных из США

На мировых торгах в среду, 6 февраля, цены на нефть незначительно выросли на фоне статистики по запасам сырья из США.

Так, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,1 доллара, или на 0,09%, - до 116,62 доллара за баррель.

Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,04 доллара, или на 0,04%, - до 96,68 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США выросли за неделю на 3,63 миллиона баррелей, в то время как запасы дистиллятов уменьшились на 1,45 миллиона баррелей, а запасы горючего возросли на 1,56 миллиона баррелей.

При этом спрос на горючее сократился на 1,6% - до 8,5 миллиона баррелей в день, а потребление, напротив, выросло на 3,7% - до 9,2 миллиона баррелей в день, что составляет максимум с 21 декабря прошлого года, передает Bloomberg.

Позже в среду официальные данные по динамике запасов обнародует Министерство энергетики США. Аналитики ожидают увеличения запасов нефти.