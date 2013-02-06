На Закарпатье остаются обесточенными 16 населенных пунктов

По состоянию на 7.00 в результате непогоды остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Закарпатской области.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады «Закарпатьеоблэнерго», сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

5 февраля бригадами облэнерго было полностью восстановлено электроснабжение населенных пунктов во Львовской и Ивано-Франковской областях, которые были обесточены на протяжении последних суток в результате неблагоприятных погодных условий.