«Нафтогаз» в суде требует от «ГазУкраина-Трейдинг» почти 119 млн грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в судебном порядке требует от частной компании «ГазУкраина-Трейдинг» (г. Симферополь) возврата 118,86 млн грн. Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, 20 декабря 2012 г. «Нафтогаз» обратился в Хозяйственный суд Автономной Республики Крым с исковым заявлением о взыскании с компании «ГазУкраина-Трейдинг» 118,86 млн грн, из которых 5,94 млн грн - задолженность за поставленный природный газ, 35,416 млн грн - пеня за просрочку исполнения денежного обязательства и 70,42 млн грн - штрафы.

Судебные заседания неоднократно переносились в связи с неявкой ответчика.

На данный момент производство по делу остановлено в связи с назначением судебной экономической экспертизы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В начале апреля 2012 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) выдала компании «ГазУкраина-Трейдинг» лицензию на поставки природного газа в объеме 80 млн куб. м в год.